Dieci anni dal naufragio della Concordia, chi erano le 32 vittime

Il 13 gennaio del 2012, nel naufragio della Costa Concordia a largo dell'Isola del Giglio, morirono 32 persone tra passeggeri e membri dell'equipaggio. Venivano da Francia, Germania, Spagna, Ungheria, Perù, Stati Uniti, India e Italia. La vittima più giovane, Dayana Arlotti, aveva 5 anni. Ecco alcune delle storie di chi perse la vita nell'incidente avvenuto dieci anni fa (LO SPECIALE DI SKY TG24).

Il naufragio della Costa Concordia Salpata dal porto di Civitavecchia, la Costa Concordia stava viaggiando verso Savona lungo il percorso programmato della crociera "Profumo d'agrumi", quando alle 21:45 di quella sera ha urtato un gruppo di scogli nei pressi dell'Isola del Giglio, inclinandosi su un lato. Il comandante della nave, Francesco Schettino, è stato condannato in via definitiva a 16 anni di reclusione per omicidio colposo plurimo, naufragio colposo e abbandono della nave. Sulla Concordia c'erano 4.229 passeggeri. La ricostruzione degli ultimi attimi di vita delle 32 vittime è quasi la stessa per tutte: prima il tentativo di salire sulle lance di salvataggio sul lato sinistro, poi la fuga - rivelatasi fatale - verso il lato destro, dato che non avevano trovato posti disponibili sulle scialuppe.

La lapide a ricordo delle vittime della Costa Concordia, posta sul Molo Rosso del porto dell'Isola del Giglio - ©Ansa

La storia della piccola Dayana e di suo padre Williams leggi anche Concordia, passeggero risarcito con oltre 90mila euro per lo stress Tra le vittime, la più piccola si chiamava Dayana Arlotti, aveva 5 anni ed era in vacanza con suo papà Williams. Come emerso da alcuni passaggi della richiesta di rinvio a giudizio per gli indagati, la bambina non aveva trovato posto sulle scialuppe del ponte 4, lato sinistro, ed era stata indirizzata dai membri dell'equipaggio sul lato destro dello stesso ponte. Mentre stava percorrendo il corridoio all'interno della nave, cadde insieme al papà nella voragine apertasi con il definitivo ribaltamento sul fianco destro dell'imbarcazione, precipitando in una zona allagata del ponte 4.

Il musicista, i coniugi, le amiche, il cameriere: le altre vittime Il 13 gennaio 2012 perse la vita anche il musicista Giuseppe Girolamo, batterista 30enne di Alberobello (Bari), che cedette il suo posto su una scialuppa di salvataggio e poi morì per asfissia da annegamento. Maria D'Introno, anche lei 30 anni, fu inviata dall'altro lato del ponte 4 perché la scialuppa che aveva scelto non riusciva a essere calata in mare. Si lanciò in acqua, ma non sapeva nuotare. Morirono annegati anche i coniugi americani Barbara Ann e Gerald Frank Heil, nel ribaltamento sul fianco destro della nave. Fra i morti anche la tedesca Elisabeth Bauer, 79 anni, salita a bordo con l'amica Margarethe Neth: entrambe sono decedute per asfissia da annegamento. Diversi corpi sono stati recuperati molto tempo dopo l'incidente. È il caso di Maria Grazia Trecarichi, 60 anni, i cui funerali si sono potuti tenere solo il 15 novembre 2013. E dopo 2 anni e 10 mesi dal naufragio è stato ritrovato l'ultimo cadavere, quello di Russel Rebello: 32 anni, di origini indiane, lavorava sulla nave come cameriere. I suoi resti erano in una cabina del ponte 8.