Costa Concordia, la rimozione della nave dal Giglio. TIMELAPSE

Dieci anni fa, il 13 gennaio 2012, alle 21:45 la Costa Concordia urtò le Scole, un gruppo di scogli al largo dell'Isola del Giglio: il naufragio causò la morte di 32 persone e il ferimento di altre 137 (LO SPECIALE - LE VITTIME - LE IMMAGINI). Per oltre due anni e mezzo non ci fu giorno in cui gli abitanti del posto non pensarono alla tragedia: per tutto questo periodo, infatti, la nave rimase là dove era parzialmente affondata. Una circostanza dovuta alle complesse operazioni che dovevano essere effettuate prima che potesse essere rimessa in posizione verticale e trainata a Genova, dove è stata smaltita (L'INTERNO DELLA NAVE PRIMA E DOPO IL NAUFRAGIO - L'EX COMANDANTE SCHETTINO). Nel video a inizio pagina è possibile vedere in timelapse i passaggi che hanno permesso al relitto di tornare in asse e galleggiare, per poi lasciare il Giglio.