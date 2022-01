Costa Concordia, Sloane a Sky TG24: "Così ho salvato la nave". VIDEO

"Avremmo pututo fallire numerose volte"

approfondimento

Dieci anni dal naufragio della Costa Concordia, il racconto in 25 foto

"Sono nato a Kitwe, in Zambia, e sono cresciuto in Sudafrica - racconta Sloane a Sky TG24 -. Vivo a Città del Capo. Amo il mare e tutto ciò che lo riguarda. Non c'è niente di più eccitante per me di una bella tempesta invernale per entusiasmarmi. Lavoro nel settore da 38 anni e ognuno dei salvataggi ha avuto le sue specificità, ognuno le proprie sfide. A volte hai a che fare con navi in fiamme, altre volte navi che si sono scontrate, arenate, o si trovano in mezzo alle intemperie". La Costa Concordia - ricorda Sloane - "è stata una combinazione di tutte queste problematiche messe insieme. E ovviamente, visto che non si è trattato solo di un paio di settimane ma ci sono voluti 30 mesi prima che venisse trascinata via, quei 30 mesi rappresentano l'esperienza più impegnativa della mia carriera". Poi aggiunge: "Se si guarda all'intera operazione, ci sono state numerose volte in cui avremmo potuto fallire. Quando siamo saliti la prima volta a bordo, non sapevamo molto in realtà, a parte il fatto che era appoggiata su due scogli. Più informazioni tecniche raccoglievamo e le inserivamo nei modelli e più la situazione appariva complicata".