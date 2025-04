Telefono Azzurro, i numeri di intervento per i giovani al Giubileo

In occasione della manifestazione nella capitale che si terrà dal 25 al 27 aprile, Telefono Azzurro ha ricordato i numeri di intervento e i servizi di ascolto dedicati agli 80mila giovani che parteciperanno al Giubileo degli Adolescenti. L'associazione ha deciso di potenziare le linee di ascolto per garantire la massima sicurezza dei partecipanti durante tutta la durata dell'evento

Garantire la sicurezza degli 80mila giovani che parteciperanno al Giubileo degli Adolescenti a Roma. È questo l'obiettivo di Telefono Azzurro che, in occasione della manifestazione nella capitale che si terrà dal 25 al 27 aprile, ha ricordato i numeri di intervento e i servizi di ascolto dedicati. Considerate le attese legate all'arrivo di migliaia di ragazzi e ragazze a Roma, l'associazione ha deciso di potenziare le linee di ascolto per garantire la massima sicurezza dei partecipanti durante tutta la durata dell'evento.

Il servizio di ascolto

Telefono Azzurro renderà disponibili i propri servizi di ascolto e di emergenza così da segnalare eventuali situazioni di pericolo o di smarrimento.

Per accedere al Servizio di Ascolto sarà necessario chiamare il numero gratuito 1 96 96, attivo tutti i giorni 24 ore su 24, da rete fissa e mobile o scrivendo via chat sul sito www.azzurro.it. Tutti i bambini e i ragazzi che si sentono in pericolo o che vivono una situazione di disagio possono essere ascoltati e aiutati.



Il servizio di emergenza

Per rivolgersi aI Servizio di Emergenza bisognerà invece telefonare al numero 114. Attraverso questo servizio, promosso dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia-Presidenza del Consiglio dei Ministri e gestito da Telefono Azzurro, ogni bambino o ragazzo potrà segnalare una situazione di pericolo immediato. Il numero è attivo in tutta Italia 24 ore su 24 ogni giorno dell'anno. È possibile accedere al servizio anche attraverso la chat sul sito www.114.it.

Il numero unico europeo

Telefonando al numero unico europeo 116 000, si accede al servizio Bambini Scomparsi, affidato in Italia al Ministero dell’Interno e gestito dal Telefono Azzurro. Il numero è dedicato a chiunque voglia segnalare una situazione di disagio, pericolo o scomparsa di un bambino o adolescente italiano o straniero.

L'intervento di Telefono Azzurro

“Telefono Azzurro è in prima linea in occasione di questo importante appuntamento che vedrà giungere nella Capitale tantissimi giovani provenienti dall’Italia e dal mondo. Il tutto in giornate di grande impegno per le forze dell’ordine che dovranno gestire l’ordine pubblico in occasione delle esequie del Pontefice”, dichiara Ernesto Caffo, Presidente di Telefono Azzurro. “Telefono Azzurro rinnova il ringraziamento alla Presidenza del Consiglio, al Ministro dell’Interno, oltre che al Prefetto di Roma e alla Protezione Civile. La nostra azione da sempre è condotta in stretto coordinamento con le Istituzioni italiane. Mai come in questa occasione sentiamo come dovere morale quello di fornire la massima assistenza e aiuto in caso di bisogno. Questo impegno é ancora più rinnovato in occasione della scomparsa del caro Pontefice Francesco che é sempre stato vicino a Telefono Azzurro”, conclude Caffo.