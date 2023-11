Giornata dell'infanzia, Telefono Azzurro: dossier sulla salute mentale

“Il futuro dell’infanzia tra nuovi scenari e risposte concrete”, è il titolo della conferenza organizzata per il 15 novembre al Cnel. L'evento vuole portare a riflettere sul tema dei diritti dei bambini e del loro futuro, nonché della loro salute mentale quale diritto imprescindibile e che necessita di essere affrontato in modo urgente e sinergico

In occasione della Giornata internazionale dell’infanzia e dell’adolescenza la Fondazione S.O.S. il Telefono Azzurro ETS organizza la conferenza “Il futuro dell’infanzia tra nuovi scenari e risposte concrete”. L'evento a Roma vuole portare a riflettere sul tema dei diritti dei bambini e del loro futuro, nonché della loro salute mentale quale diritto imprescindibile e che necessita di essere affrontato in modo urgente e sinergico. Durante l’evento sarà presentato il nuovo dossier dedicato alla salute mentale dei ragazzi nell’era del digitale realizzato con il supporto di Doxa Kids. La giornata sarà, quindi, un'importante occasione per focalizzare l’attenzione sul benessere psicofisico dei ragazzi e per sensibilizzare l'opinione pubblica sui loro bisogni emergenti, anche considerando le implicazioni del digitale che non solo ha cambiato il modo di comunicare, ma ha generato un significativo impatto sulla salute mentale dei più giovani. L’obiettivo è quello di riflettere su questi aspetti assieme ad istituzioni, accademici, enti, ma anche e soprattutto con gli studenti delle scuole secondarie nell’ottica di dare voce ai ragazzi rendendoli protagonisti. Gli allarmanti indicatori di una sofferenza sempre più diffusa, spesso sommersa, tra i giovanissimi rendono ancora più urgente affrontare questa tematica in modo approfondito e sensibile.