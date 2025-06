Dipendente Poste Italiane sospesa per furti ai correntisti

L'impiegata lavorava nell'Oristanese. Si sostituiva a ignari correntisti accendendo libretti postali e prelevandone somme che lei stessa vi aveva fatto confluire; in altri, si appropriava indebitamente di somme di denaro intestate a diversi correntisti simulando operazioni che, a fronte di richieste di spiegazioni, asseriva "non essere andate a buon fine" ascolta articolo

Sospesa dal lavoro nell'Oristanese una dipendente di Poste Italiane che si è appropriata di risparmi di correntisti. Indagini dei carabinieri delle Stazioni di Ghilarza e Abbasanta, hanno portato a una misura cautelare della sospensione dal pubblico servizio emessa dal gip di Oristano nei confronti di una impiegata che deve rispondere di peculato e di sostituzione di persona.





Si è appropriata di 40 mila euro utlizzando diversi metodi L'inchiesta, nata nei primi mesi del 2024 dopo denunce presentate da diverse vittime, ha documentato come la donna in diverse sedi dell'azienda dove, nel tempo, aveva prestato servizio, si sia appropriata di 40.000 euro utilizzando diversi metodi. In qualche caso, estingueva carte postepay utilizzando documenti o copie di documenti già in suo possesso, si sostituiva a ignari correntisti accendendo a libretti postali e prelevandone somme che lei stessa vi aveva fatto confluire; in altri, si appropriava indebitamente di somme di denaro intestate a diversi correntisti simulando operazioni che, a fronte di richieste di spiegazioni, asseriva "non essere andate a buon fine".

Utilizzava carte d'identità smarrite Le vittime, resesi conto degli ammanchi o per pagamenti non andati a buon fine, o per aver ricevuto comunicazioni da Poste Italiane della chiusura di conti correnti o sulla scadenza di carte postepay, operazioni di fatto da loro mai autorizzate, nonché a seguito del mancato accredito delle loro pensioni, hanno sporto denuncia in diversi Comandi dell'Arma. L'indagata, per sviare eventuali indagini nei suoi confronti, ha utilizzato qualche volta le postazioni di lavoro di altri suoi colleghi, di fatto assenti per vari motivi. In un caso, inoltre, per attivare libretto postale, ha utilizzato una carta

d'identità risultata smarrita in data antecedente a quella del suo utilizzo. Durante gli accertamenti, poi, l'esame delle firme apposte sul modulo di richiesta di apertura del libretto appariva del tutto difforme da quella dei querelanti.



