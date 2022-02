7/11

Tra gli incendi in mare si ricorda anche quello sull’Heleanna il 28 agosto del 1971, divampato nelle cucine. In quel caso l’imbarcazione stava viaggiando da Patrasso, in Grecia, ad Ancona, e in seguito si scoprì che era sovraccarica. Il giorno stesso della tragedia si contavano già 25 morti come riporta un articolo del New York Times dell’epoca

L'articolo del New York Times sull'incidente