Usa, molotov su corteo pro Israele a Boulder, Colorado: ci sono feriti

Il direttore dell'Fbi, Kash Patel, ha segnalato un "attacco terroristico mirato" in Colorado. "Siamo al corrente e stiamo investigando appieno su un attacco terroristico mirato a Boulder, Colorado", scrive Patel su X, "i nostri agenti e le forze dell'ordine locali sono già sulla scena e diffonderemo aggiornamenti non appena saranno disponibili più informazioni". Secondo quanto riportano i media locali ci sarebbero diversi feriti. L’attacco si è verificato nei pressi del tribunale della contea di Boulder, all’incrocio tra la 13esima Strada e Pearl Street, dove era in corso una manifestazione a sostegno degli ostaggi israeliani detenuti a Gaza. Un uomo avrebbe lanciato contro di loro ordigni incendiari, probabilmente molotov. Lo riferisce la Cbs.