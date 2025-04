Vinum 2025 ad Alba: date, programma ed eventi da non perdere

Due weekend lunghi dedicati alla degustazione, alle masterclass e agli eventi turistici per la fiera internazionale, definita come la più grande enoteca a cielo aperto d’Italia

Inizierà il 25 aprile 2025 e si protrarrà fino al 4 maggio 2025 l'edizione di quest'anno di Vinum ad Alba. In particolare, le date in cui visitare la fiera saranno 25, 26 e 27 aprile e 1, 2, 3 e 4 maggio. Il focus principale dell’evento è ovviamente la degustazione di vini pregiati, ma la kermesse prevede molti altri appuntamenti. Per esempio, sarà aperta negli stessi giorni della manifestazione una lounge dedicata al Barolo, al Barbaresco e all’Alta Langa DOCG con gli assaggi guidati dall’Associazione Italiana Sommelier. Per quanto riguarda gli orari della fiera sarà possibile degustare i vini dalle ore 10:30 alle ore 20.