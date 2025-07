Ginnastica, infortunio Bonicelli: "C'è danno neurologico"

"Dal consulto, dopo un'approfondita analisi dello stato clinico attuale, è emerso che Lorenzo presenta gli esiti di un trauma distorsivo cervicale con sublussazione della quinta vertebra, ridotta tempestivamente e in maniera ineccepibile in sede chirurgica. Permane purtroppo un danno neurologico, la cui entità non è, al momento, ancora valutabile". Lo comunica la Federazione ginnastica d'Italia dopo il consulto avvenuto oggi presso il Policlinico universitario di Essen in Germania dove il ginnasta azzurro Lorenzo Bonicelli è ricoverato dalla serata di mercoledì 23 a seguito del grave infortunio nell'esercizio agli anelli durante il concorso a squadre delle 32esime Universiadi. Oggi il professor Andrea Ferretti, presidente della nuova commissione medica della Federginnastica e direttore dell'Istituto di Medicina dello Sport del Coni, ha incontrato i colleghi neurochirurghi tedeschi.

Un'altra settimana di degenza prima delle dimissioni

Il giovane "è in buone condizioni generali ma per facilitarne la respirazione gli è stata praticata una tracheotomia". A seguito del consulto avvenuto oggi presso la struttura ospedaliere tedesca tra Andrea Ferretti, presidente della nuova commissione medica della Federginnastica e direttore dell'Istituto di Medicina dello Sport del Coni, e i colleghi neurochirurghi tedeschi, è emerso che "sarà necessaria almeno un'ulteriore settimana di degenza prima di poter ipotizzare le sue dimissioni". Il professor Ferretti, che ha incontrato in reparto anche la famiglia Bonicelli, è in costante contatto con il presidente della Federginnastica, Andrea Facci che, come riferisce la federazione, "ha già avviato le procedure per il trasferimento con la massima sicurezza in un centro di riabilitazione in Italia, sui cui modi e termini seguiranno successive comunicazioni".