Lorenzo Bonicelli è in coma, caduto dagli anelli alle Universiadi

Lorenzo in coma farmacologico

Non è stato ancora emesso un bollettino ufficiale sulle condizioni cliniche di Bonicelli, ma secondo quanto riportato dall’ex direttore della Federazione Internazionale di Ginnastica, Steve Butcher, attraverso i social, l’atleta sarebbe attualmente in coma farmacologico. I medici si sarebbero riservati almeno dieci giorni per una valutazione più chiara del quadro neurologico. L’Italia della ginnastica, e non solo, resta col fiato sospeso