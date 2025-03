Trump minaccia l'Ue: "Dazi del 200% su vini e champagne"

In un post su Truth, contestando "l'odiosa tariffa del 50% sul whisky" annunciata ieri da Bruxelles, il presidente Usa ha avvertito che "se non verrà rimossa immediatamente, gli Stati Uniti ne porranno a breve una del 200% su tutti i vini, gli champagne e i prodotti alcolici che arrivano dalla Francia e dagli altri Paesi dell'Ue"

Nuove minacce di dazi all'Ue da Donald Trump, che definisce l'Unione "una delle autorità fiscali e tariffarie più ostile e abusiva al mondo, creata al solo scopo di trarre vantaggio dagli Stati Uniti". In un post su Truth, contestando "l'odiosa tariffa del 50% sul whisky" annunciata ieri da Bruxelles, il presidente ha avvertito che "se non verrà rimossa immediatamente, gli Stati Uniti ne porranno a breve una del 200% su tutti i vini, gli champagne e i prodotti alcolici che arrivano dalla Francia e dagli altri Paesi dell'Ue. Questo sarà grandioso per le imprese americane che producono vino e champagne".

Il mercato del vino europeo negli Usa

Il mercato del vino europeo negli Stati Uniti rappresenta una componente significativa delle importazioni vinicole americane. In termini di volumi, nel 2023 negli Stati Uniti sono stati bevuti oltre 30 milioni di ettolitri di vino, mantenendo il primato mondiale nei consumi assoluti, sebbene in leggero calo rispetto agli anni precedenti. Nello stesso anno hanno importato vino per un valore superiore ai 6 miliardi di euro, con una flessione di oltre l'11% rispetto all'anno precedente. La Francia si è confermata il principale fornitore di vino per gli Stati Uniti con oltre il 37% del mercato. L'Italia segue con una quota superiore al 30%,

nonostante un calo delle esportazioni al di sotto dei 2 miliardi di euro nel 2023 con una diminuzione dell'11,4% rispetto al 2022, quando Le importazioni di vino negli Usa raggiunsero i 7,3 miliardi di euro e il nostro Paese, con la Spagna, fu vicino al record storico. Per quanto riguarda le bollicine, l'Italia si conferma leader nei volumi importati dagli Stati Uniti, con 122,6 milioni di litri nel 2024, in crescita del 13,7% rispetto all'anno precedente. La Francia, invece, domina in termini di valore, con 887,8 milioni di dollari, mentre l'Italia segue con 683,6

milioni di dollari.