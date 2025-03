Guerra commerciale e dazi, ecco i prodotti made in Italy a rischio

Introduzione

La guerra commerciale a colpi di dazi tra gli Stati Uniti e l’Unione europea rischia di avere pesanti conseguenze sul made in Italy. Che l’allerta sia altissima - dopo le tariffe imposte su acciaio e alluminio dagli Usa, la risposta della Commissione Ue e la promessa di Donald Trump di rispondere - lo testimoniano anche le parole del ministro dell’Economia. Giancarlo Giorgetti, rispondendo ieri al question time alla Camera, ha detto che "è innegabile che la politica di introduzione di dazi annunciata dall'amministrazione americana potrebbe danneggiare l'economia italiana come quella europea e con effetto a catena il commercio globale".

Il ministro dell’Economia ha aggiunto che "se fossi in grado di dirimere l'incertezza che in questo momento grava in termini geo-economici e geopolitici mi candiderei a diventare santo subito. Nessuno sa oggettivamente quello che ci aspetta". Ma quello che sembra probabile è che i dazi minacciati dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump rischino di penalizzare le produzioni made in Italy più competitive per il rapporto qualità-prezzo, e non le nicchie del lusso.