Dazi, Trump attacca l’Ue: "Usa vinceranno la battaglia commerciale"

Le tariffe degli Stati Uniti su acciaio e alluminio sono entrate in vigore, e l’Unione ha annunciato che in risposta applicherà dazi doganali "forti ma proporzionati" su una serie di prodotti americani a partire dal primo aprile. Il presidente Usa: "Non ci faremo più maltrattare sul commercio"

I dazi doganali ( CHE COSA SONO ) degli Stati Uniti contro i suoi principali partner commerciali entrano in vigore, la Commissione europea annuncia una risposta "forte ma proporzionata" e Donald Trump promette "ritorsioni" per le misure Ue e afferma che gli Stati Uniti "vinceranno la battaglia commerciale con l'Unione europea". Rimane, insomma, altissima la tensione sul commercio internazionale nel giorno in cui i dazi doganali del 25% su acciaio e alluminio sono entrati in vigore. A febbraio il presidente degli Stati Uniti - che aveva già imposto misure sulle importazioni durante il suo primo mandato tra il 2017 e il 2021 - aveva assicurato che questi nuovi dazi sarebbero stati "senza eccezioni e senza esenzioni". E oggi il segretario al commercio Larry Lutwick ha annunciato che Donald Trump metterà i dazi anche sul rame, oltre che su acciaio e alluminio.

Commissione Ue: "Risposta forte ma proporzionata"

Le misure statunitense hanno provocato la reazione dell’Ue. La Commissione europea ha annunciato che applicherà dazi doganali "forti ma proporzionati" su una serie di prodotti americani a partire dal primo aprile, in risposta alle tasse statunitensi del 25% su acciaio e alluminio. L'Unione europea "si rammarica profondamente" delle misure decise dal presidente Donald Trump, ha affermato in una nota la presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Nel dettaglio i dazi introdotti dall'Ue colpiranno prodotti americani per un valore di 26 miliardi di dollari. Le tariffe europee entreranno in campo dal primo aprile e saranno pienamente operative entro il 13 dello stesso mese. La Commissione lascerà scadere l'1 aprile la sospensione delle contromisure esistenti contro gli Stati Uniti per il 2018 e il 2020. In secondo luogo, presenterà un pacchetto di nuove contromisure sulle esportazioni statunitensi. Tali misure entreranno in vigore entro la metà di aprile.

Trump: "Risponderò a dazi Ue, vinceremo"

E a seguito della risposta dell’Unione, Donald Trump ha promesso di "ritorsioni" contro i dazi imposti dall'Ue. "Risponderò", ha detto il presidente nello Studio Ovale. Trump si è poi detto convinto che gli Stati Uniti "vinceranno la battaglia commerciale con l'Unione europea". E ancora il presidente ha sostenuto che "l’Unione Europea è stata molto dura. Non la sto criticando. Ma deve mettere da parte la cattiva volontà", e gli Stati Uniti "non si faranno maltrattare più sul commercio". In precedenza l’inviato per il commercio Usa Jamieson Greer aveva detto che l’Unione è "sconnessa dalla realtà. L’azione punitiva dell'Ue ignora completamente gli imperativi di sicurezza nazionale degli Stati Uniti e, di fatto, la sicurezza internazionale".