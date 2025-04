Stipendi, maggiorazione o riposo 25 aprile e 1° maggio: cosa cambia

Introduzione

Il 25 aprile e l’1 maggio, che quest’anno cadono rispettivamente di venerdì e di giovedì e quindi sono infrasettimanali, sono due festività nazionali: come tutti i giorni “rossi” sul calendario, sono retribuiti per tutti i dipendenti secondo i termini di ogni contratto di lavoro. I lavoratori dipendenti ricevono il corrispettivo in busta paga anche se quel giorno non svolgono le proprie mansioni. Per chi lavora in questi due giorni, invece, c’è una retribuzione con una maggiorazione: ecco cosa sapere