In attesa di vederlo all’Eurovision Song Contest 2025, il Concerto del Primo Maggio ospiterà anche Gabry Ponte. Il DJ e produttore gareggerà con la canzone Tutta l’Italia alla 69esima edizione del contest musicale in programma il 13, 15 e 17 maggio in Svizzera

Gabry Ponte vince il San Marino Song Contest e vola all'Eurovision con "Tutta l'Italia"