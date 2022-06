La Prima Estate, l'artista del giorno: Giorgio Poi

Musica

La Prima Estate, il racconto della prima giornata di Festival. FOTO

Un solstizio d’estate a tempo di musica, scandito dalle note di Él Mató a un Policía Motorizado, Giorgio Poi, Courtney Barnett e The National. Un festival da vivere, un’esperienza per veri music lovers: ecco il primo giorno de La Prima Estate, un mix perfetto di concerti, incontri con gli artisti e aftershow per danzare fino a tardi. Ma anche esperienze con chef, sport e wellness: perché più che un festival è una vacanza

Sono tantissimi i giovani che hanno sfidato le alte temperature pomeridiane per mettersi in fila davanti alle transenne, in attesa dell'apertura dei cancelli per assistere a più di sei ore di musica de "La Prima Estate", il Festival iniziato ufficialmente martedì 21 giugno. Un solstizio d'estate iniziato con tanta musica, a partire da quella del gruppo argentino Él Mató a un Policía Motorizado, seguito da Giorgio Poi, la voce elegante di Courtney Barnett e l'energia roch del gruppo The National

Él Mató a un Policía Motorizado, band argentina formatasi a La Plata nel 2003, è stato il gruppo ad inaugurare ufficialmente questa settimana di Festival: il gruppo ha portato sul palco i brani migliori della lunga carriera, in cui il gruppo unisce punk rock, noise rock e noise pop. Energia allo stato puro: il modo perfetto per dare il via a La Prima Estate