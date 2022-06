1/16 Stefano Dalle Luche

Sono tantissimi i giovani che hanno sfidato le alte temperature pomeridiane per mettersi in fila davanti alle transenne, in attesa dell'apertura dei cancelli per assistere a più di sei ore di musica de "La Prima Estate", il Festival iniziato ufficialmente martedì 21 giugno. Un solstizio d'estate iniziato con tanta musica, a partire da quella del gruppo argentino Él Mató a un Policía Motorizado, seguito da Giorgio Poi, la voce elegante di Courtney Barnett e l'energia roch del gruppo The National

La Prima Estate, l'artista del giorno: Giorgio Poi