Dal 21 al 26 giugno sei giornate all'insegna della musica al Lido di Camaiore, a pochi passi dal mare. Duran Duran, Anderson .Paak & The Free Nationals (unica data italiana), Giorgio Poi, The National, Mace, Frah Quintale, Cosmo, La Rappresentante di Lista e i Bluvertigo: sono alcuni dei nomi che si esibiranno al Parco BussolaDomani per un Festival con tante altre esperienze (food, sport, wellness). Gli ingredienti per una settimana incredibile ci sono tutti: seguitela su Sky Tg24

Concerti, incontri con gli artisti, esperienze con grandi chef, sport e wellness. Ma anche aftershow dance con importanti deejay, per danzare fino a tardi in queste notti di prima estate. E l'estate 2022 inizia a tempo de "La Prima Estate", non solo un festival, ma un'experience a trecentosessanta gradi. Dal 21 al 26 giugno il Lido di Camaiore si trasforma in un grande villaggio dove alberghi, spiaggia e venue per concerti sono racchiusi in poche centinaia di metri. Facile, efficace e divertente. Ma soprattutto da non perdere. Su Sky Tg24 e Sky Tg24.it racconteremo tutti i giorni del Festival, con contenuti esclusivi, interviste ai protagonisti, il racconto dei concerti e degli aftershow, e molto altro ancora.

Musica protagonista a "La Prima Estate" Durante le serate ci sarà l'alt rock dei The National e l'electro dance di Bonobo, il pop senza tempo dei Duran Duran e l'hip-hop da Grammy di Anderson .Paak & The Free Nationals (tutti in data unica in Italia) senza dimenticare la musica italiana con Cosmo, La Rappresentante di Lista, Frah Quintale, Giorgio Poi e la prima data dell'estate per la reunion dei Bluvertigo. Tanti anche i protagonisti della musica internazionale che si esibiranno a La Prima Estate: Kaytranada, Jungle, Courtney Barnett e BadBadNotGood, così come le nuove promesse della musica internazionale Beabadobee, Easy Life e L'Impératrice.

Gli aftershow Da mercoledì 22 fino a sabato 25 giugno, dopo mezzanotte la musica si sposta a poche centinaia di metri alla vicina discoteca Bussola Versilia, dove avrà luogo La Prima Estate OFF, aftershow dance organizzato dal club Apollo Milano e con la direzione artistica di Rollover. Quattro djset che coinvolgono una serie di nomi dal profilo internazionale per far ballare il pubblico del festival e non solo: dalla techno di Dj Tennis all'elettronica mediterranea di Popolous, dai beat di Mace alle hit dance di Dj Spiller, e poi, insieme a Luca De Gennaro, anche un misterioso ospite segreto. I talk Dal 22 al 26 giugno, sulla terrazza dello stabilimento Santeria Belmare, a poche centinaia metri dal Parco BussolaDomani, si svolgerà La Prima Estate Talk: incontri con gli artisti de La Prima Estate e una serie di chiacchierate sulla musica insieme a Luca Sofri, Luca De Gennaro, Marta Cagnola e Giampaolo Simi.

Il food Durante i giorni del Festival al ristorante La Risacca sulla spiaggia di Lido di Camaiore si terrà La Prima Estate Food, programma di show cooking con la direzione artistica di Gennaro Esposito, chef due stelle Michelin del Ristorante Torre del Saracino di Vico Equense, che ha coinvolto una serie di grandi interpreti della cucina italiana del territorio e non solo come Cristiano Tomei, Luca Landi, Loretta Fanella, Filippo Saporito e Simone Fracassi. Wellness e Sport Food, ma anche wellness e sport tra le varie esperienze durante il giorno, prima dei concerti de La Prima Estate. Tutte le mattine fino al 26 giugno alle ore 8:00 al Bagno Cavallone di Lido Di Camaiore, una sessione gratuita di yoga sulla spiaggia con Monica Morelli e René Bassani per iniziare la giornata nel migliore dei modi con un senso di benessere e una nuova energia per affrontare i live del tardo pomeriggio e della serata de La Prima Estate. Durante tutte le giornate del festival ci sarà la possibilità di prenotare corsi di sup, vela e windsurf organizzati dal Circolo Velico di Lido di Camaiore. Il 22 giugno un evento speciale A partire dalla mattina La Prima Estate offrirà un'esperienza dedicata agli spettatori appassionati di cicloturismo con il ciclista Jacopo Guarnieri. Il velocista italiano che ha pilotato Arnaud Demare alla conquista di 3 tappe e della Maglia Ciclamino all'ultimo Giro d'Italia, guiderà un gruppo ristretto di appassionati in una pedalata alla scoperta della Versilia.