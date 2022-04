Come l'Araba Fenice sappiamo che periodicamente rinascono. E' una neverending story quella dei Bluvertigo , una delle band più rivoluzionarie a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta. Ma le cui influenze, supportate pure da ritorni e (ri)abbandoni, arrivano fino a oggi. E proseguiranno oltre domani. Marco Castoldi , ovvero Morgan , e Andrea Fumagalli alias Andy , sono i vertici di quello che può essere considerato più che un gruppo una corrente creativa. Con loro sul palco Livio Magnini e Sergio Carnevale. Nella galassia Bluvertigo sono poi passati anche Massimo Pancaldi, Stefano Panceri e, saltuariamente, Massimo Carnevale. Per chi li ha vissuti, per chi li ha scoperti dopo, per chi si è avvicinato a loro attraverso i progetti individuali e, infine, per chi ne ha sentito solo parlare, il festival La Prima Estate li riporta sul palco. L’attesissima serata del 23 giugno al Parco BussolaDomani di Lido di Camaiore li vedrà protagonisti, insieme (ma non solo) con i Duran Duran.

approfondimento

"Sono maestri di musica per me ma anche per quelli della mia generazione” ha scritto sul suo sito Morgan che insieme, appunto, a Andy, Sergio Carnevale e Livio Magnini forma i Bluvertigo che saliranno sul palco del Parco Bussoladomani in quello che sarà il loro ritorno sulle scene live dopo 6 anni. Ma quella del 23 giugno sarà una serata particolarmente ricca poiché La Prima Estate annuncia la presenza anche di Sophie and The Giants, la band di Sheffield che ha scalato le classifiche di tutto il mondo con il singolo Hypnotized che ha avuto grande successo anche in Italia dove ha ottenuto ben quattro Dischi di Platino. Hypnotized ha raggiunto 200 milioni di stream oltre a 65 milioni di visualizzazioni su You Tube, il tutto mentre gran parte del mondo era in lockdown. Bluvertigo e Sophie and The Giants si aggiungono a un cartellone di grande qualità che insieme ai già citati Duran Duran vedrà anche le uniche date italiane di artisti come Anderson Paak (fresco vincitore di 4 Grammy Awards), The National, Bonobo, Jamie XX, Kaytranada e Jungle. Sul palco a pochi passi dal mare di Lido di Camaiore saliranno anche artisti italiani come Cosmo, La Rappresentante di Lista, Frah Quintale, Joan Thiele e Giorgio Poi. Nei prossimi giorni verranno comunicati gli ultimi nomi che andranno a completare il programma dell’evento. I biglietti per La Prima Estate sono acquistabili su www.laprimaestate.it