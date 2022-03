I Rolling Stones presentano alla stampa internazionale le date del tour in Europa per i 60 anni di carriera. C’è anche un appuntamento in Italia, fissato per il prossimo 21 giugno allo Stadio San Siro di Milano. Ecco tutto quello che sappiamo sullo Stones Sixty dei Rolling Stones e come acquistare i biglietti Condividi

Dopo giorni di incessanti indiscrezioni, arriva finalmente la conferma dai diretti interessati. I Rolling Stones si preparano a partire per una tournée estiva nel continente europeo. La prima, per Mick Jagger e Co., senza il loro storico batterista Charlie Watts, scomparso lo scorso agosto. Tour che ha un nome davvero speciale per la rock band britannica – Stones Sixty – per festeggiare in musica il sessantesimo anniversario di carriera, con ben 14 concerti nei migliori stadi del Vecchio Continente. Ecco il calendario completo del tour dei Rolling Stones, con l’unica data italiana di Milano, e come acquistare i biglietti per partecipare.

Tutte le date del Stones Sixty dei Rolling Stones approfondimento Record Store Day 2022, tutte le uscite speciali Sarà un tour a dir poco memorabile. Una grande festa in musica che segna finalmente il ritorno live in Europa dei Rolling Stones, proprio in quell’anno che, dalla loro nascita e formazione nel 1962 spegne la 60esima candelina nella loro lunga carriera. Prodotto da Concerts West/Aeg Presents, lo Stones Sixty di Mick Jagger e compagni, partirà il prossimo 1 giungo dal Wanda Metropolitano di Madrid per attraversare ben dieci metropoli europee in 14 appuntamenti, uno dei quali sarà anche allo Stadio San Siro di Milano. I Rolling Stones sono attesi infatti per la loro unica data italiana, il prossimo martedì 21 giugno 2022. Ecco di seguito il calendario completo dello Stones Sixty Tour dei Rolling Stones in Europa. Lunga e attesa serie di live show con una delle band più longeve di sempre, che cade, ricordiamolo, nella prossima estate del 2022. Mercoledì 1 giugno 2022 – Madrid, Wanda Metropolitano Stadium

Domenica 5 giugno 2022 – Monaco (di Baviera), Olympic Stadium

Giovedì 9 giugno 2022 – Liverpool, Anfield Stadium

Lunedi 13 giugno 2022 - Amsterdam, Johan Cruijff Arena

Venerdì 17 giugno 2022 – Berna, Wankdorf Stadium

Martedì 21 giugno 2022 – Milano, Stadio San Siro

Sabato 25 giugno 2022 – Londra, American Express Presents BST Hyde Park

Domenica 3 luglio 2022 – Londra, American Express Presents BST Hyde Park

Lunedì 11 luglio 2022 – Bruxelles, King Baudouin Stadium

Venerdì 15 luglio 2022 – Vienna, Ernst Happel Stadium

Martedì 19 luglio 2022 – Lione, Groupama Stadium

Sabato 23 luglio 2022 – Parigi, Hippodrome Paris Longchamp

Mercoledì 27 luglio 2022 – Gelsenkirchen, Veltins Arena

Domenica 31 luglio 2022 – Stoccolma, Friends Arena

Stones Sixty, biglietti e la probabile scaletta dei concerti approfondimento I concerti più attesi del 2022 Come comunicato dagli stessi organizzatori del concerto dei Rolling Stones a San Siro, i biglietti per partecipare all’unica data italiana della rock band saranno disponibili in prevendita esclusiva dalle ore 12:00 di mercoledì 16 marzo alle ore 23:59 di giovedì 17 marzo, solamente per gli iscritti a My Live Nation e alla newsletter D'Alessandro e Galli. La vendita generale partirà invece dalle ore 10:00 di venerdì 18 marzo sui circuiti online di TicketOne, TicketMaster e VivaTicket, nonché presso tutti i punti vendita autorizzati sul territorio. Per quanto riguarda invece le prime indiscrezioni che arrivano dalla scaletta di successi che i Rolling Stones presenteranno durante il loro tour europeo 2022, a celebrazione dei 60 anni di carriera, troveranno sicuramente spazio le storiche hit della rock band Gimme Shelter, Paint It Back, ma anche Jumpin’ Jack Flash, Tumbling Dice, (I Can’t Get No) Satisfaction e Start Me Up. Secondo quanto dichiarato dagli stessi membri della band, Stones Sixty si presuppone l’ambizioso obiettivo di replicare il successo del precedente tour mondiale No Filter, record di incassi negli USA con numerosi sold out e più di mezzo milione di biglietti venduti. A questo proposito è stata svelata nelle scorse ore anche una nuova versione dell’iconico logo degli Stones, con una linguaggia colorata e creata appositamente per il tour dal pluripremiato designer britannico Mark Norton.