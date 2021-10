Rolling Stones, è uscito l'inedito "Troubles A' Comin"

Originariamente registrata dai Rolling Stones a Parigi nel 1972 e ora pubblicata per la prima volta, Troubles A' Comin è una cover dell'originale dei Chi-Lites. Il brano è un vero gioiello per i fan di tutto il mondo, e dà un irresistibile assaggio delle nove canzoni inedite e delle rarità presenti nell'imperdibile disco Lost & Found di Tattoo You.



La nuova versione di Tattoo You segue il successo della ristampa nel 2020 di Goats Head Soup (1973), che ha riportato l'album al numero 1 nel Regno Unito. La nuova versione rimasterizzata di Tattoo You (40th Anniversary) conterrà l'album originale di 11 tracce, inclusi i classici Hang Fire, Waiting On A Friend e naturalmente la traccia di apertura Start Me Up. Troubles A' Comin sarà incluso nel cofanetto e nelle edizioni deluxe CD e vinile. Il No Filter Tour degli Stones ha preso il via il 26 settembre da St. Louis in America.