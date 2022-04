La Prima Estate 2022, anche La Rappresentante di Lista al festival

La Rappresentate di Lista canterà a La Prima Estate

approfondimento

La Prima Estate, festival con Anderson .Paak, National e Duran Duran

Tornerà tra due mesi esatti la ricca settimana di musica che, come ogni annata, pandemia permettendo, animerà con tanti spettacoli dal vivo il palco sotto le stelle allestito presso il Lido di Camaiore – Parco BussolaDomani in provincia di Lucca (dal 21 al 26 giugno). L’occasione è quella dell’apprezzato festival La Prima Estate che da anni porta in città grandi numeri di abitanti e di turisti e che si ripromette di fare lo stesso anche in questa edizione 2022, segnata da una spiccata voglia di rinascita dopo il lungo stop imposto dalla pandemia. Tra artisti emergenti ed altri più noti, La Prima Estate 2022 sarà una kermesse tutta da ballare e cantare, dove non mancheranno i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Dopo i già preannunciati Duran Duran, Anderson Paak., Cosmo, Ginevra e Bluvertigo (ma ci saranno anche Giorgio Poi, Sophie and The Giants, Frah Quintale, Joan Thiele, Mace e Selton), arrivano ora al Lido di Camaiore anche Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina insieme a tutto il collettivo de La Rappresentante di Lista. L’appuntamento con il gruppo di Ciao Ciao è per il prossimo mercoledì 22 giugno 2022. Un’occasione unica per ascoltare il fortunato testo sanremese dal vivo, ma anche per immergersi nel pieno della musica e dell’energia di LRDL, tra vecchi e nuovi successi tratti dall’album My Mamma e dai lavori precedenti. Per La Rappresentante di Lista, quella in programma al Lido di Camaiore sarà la terza data dell’attesissimo MYM Ciao Ciao Tour, anticipata dallo show al Mi Ami Festival di Segrate (MI) e dal Ferrara sotto le stelle a Ferrara.