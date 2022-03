La Rappresentante Di Lista, Ciao Ciao è disco di platino

Approfondimenti

Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina promettono di far ballare il pubblico dell'Ariston con “Ciao Ciao”, la loro danza sulla fine del mondo. Il duo, reduce dal successo della passata edizione, dopo la kermesse ligure, tornerà a suonare dal vivo per la seconda parte del fortunato tour della scorsa estate

La rappresentante di lista torna sul palco per il secondo anno consecutivo con l'inedito “Ciao ciao", un brano dance che parla di fine del mondo, ecologia e crisi dell'umanità.

Attivi in campo musicale dal 2011, all'edizione 2021 del Festival catturano l'attenzione del pubblico coi loro look e le parole di “Amare”. Quest'anno, tentano di confermarsi con un brano più profondo.

Nella serata delle cover, il duo intonerà “Be My Baby” delle Ronettes, in un’inedita versione prodotta da Cosmo. Del brano hanno detto: "È una canzone che non si dimentica. Ha fatto sognare negli anni 60, è la canzone con uno dei ritornelli più belli del repertorio mondiale".