La Rappresentante di Lista, fuori "Be my baby"

È finalmente disponibile all’ascolto su tutte le piattaforme digitali, il nuovo singolo de La Rappresentante Di Lista. Si tratta della cover di Sanremo 2022 Be my baby (The Ronettes) con Cosmo, Margherita Vicario e Ginevra Condividi

Lo abbiamo ascoltato per la prima volta live lo scorso venerdì 4 febbraio in occasione della serata cover al 72esimo Festival di Sanremo. Ora il duetto tutto da ballare de La Rappresentante di Lista con Cosmo, Margehrita Vicario e Ginevra in Be my baby, arriva in streaming su tutte le piattaforme digitali e c’è già chi giura che presto invaderà le piste da ballo dei locali appena riaperti. La canzone è una reinterpretazione in chiave moderna ed elettronica – specie grazie al sound tipico di LRDL e Cosmo – della hit degli anni ’60 firmata The Ronettes.

Be my baby, la cover di LRDL, Cosmo, Margherita Vicario e Ginevra La cover sanremese di Be my baby, firmata da La Rappresentante di Lista (Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina) con Cosmo, Margherita Vicario e Ginevra, arriva ora in streaming sulle migliori piattaforme musicali. Prodotta da Dario Mangiaracina e Cosmo, Be my baby nella sua versione del 2022, è un viaggio tra le note dell'elettropop italiano che rievoca il celebre brano della girl band The Ronettes, pubblicato nel 1963 e divenuto in pochissimo tempo, pietra miliare del rhythm and blues. Un ritornello che conquista al primo ascolto e che ben si presta a una rilettura in chiave ancora più pop come quella de LRDL. Il suo significato? Racconta di una ragazza e dell'incontro travolgente con il suo uomo, ma soprattutto della sua voglia di non lasciarselo mai più scappare. È per questo che continua a ripetere "Be my baby".

Be my baby nella tracklist di My Mamma Ecco quello che La Rappresentante di Lista ha raccontato ai microfoni di Rolling Stone in occasione della presentazione ufficiale di Be my baby che, con la sua release diventa parte integrante della tracklist di My Mamma, l'album uscito a marzo 2021. "Il viaggio di My Mamma è iniziato meno di un anno fa e ci ha portati in luoghi che non avremmo mai immaginato, da un piccolo studio a Palermo fino alla fine del mondo. Abbiamo scritto Ciao ciao col sorriso sugli occhi e ci sorprende ogni giorno di più. È indescrivibile per noi due vedere quello che sta accadendo in questi giorni. Vi assicuriamo che non è finita qui". Di seguito la tracklist completa di My Mamma, quarto album in studio per LRDL dopo (Per la) via di casa (2014), Bu Bu Sad (2015) e Go Go Diva (2018). 1. Ciao Ciao 2. Be My Baby (ft. Cosmo, Margherita Vicario, Ginevra) 3. Vita 4. Religiosamente 5. Oh Ma Oh Pa 6. Alieno 7. Fragile 8. Sarà 9. Amare 10. V.G.G.G. (Very Good Glenn Gould) 11. Paesaggi stranieri 12. Resistere 13. Mai Mamma