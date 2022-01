Sanremo 2022, La rappresentante di lista con Ciao Ciao: il testo

Rivelazione dell'edizione 2021, La rappresentante di Lista , lo stravagante duo che si è fatto apprezzare per la musica accattivante e le performance interessanti, torna sul palco ligure per consolidare il posto conquistato nell'ultimo anno nei cuori dei loro ammiratori. Se col brano “Amare” si sono fatti conoscere a apprezzare dal grande pubblico, il nuovo “ Ciao Ciao ” arriva un anno dopo il debutto per celebrare un incredibile anno di successi.

Undici mesi dopo, il ritorno all'Ariston è più consapevole ma non meno emozionante: il duo queer pop deve dimostrare di meritare il successo ottenuto nell'ultima stagione caratterizzata da un ottimo album, un tour e un libro , tutto col sostegno degli affezionati fan. Veronica e Dario hanno accettato la sfida del secondo Sanremo consecutivo per chiudere in qualche maniera il cerchio iniziato lo scorso anno, una sorta di progetto partito dal Festival e che si concluderà al Festival e il tema della canzone, di cui è stato diffuso il testo, è in linea col progetto: “Ciao Ciao è un brano sull'apocalisse , uno dei motivi presenti nel libro uscito lo scorso ottobre “Maimamma”.

Il testo di "Ciao Ciao"

Veronica e Dario si fanno portavoce dei pensieri di una generazione giovane che guarda al presente in rovina affannandosi a salvare qualcosa di quello che andrà perduto con la fine del mondo. C'è attesa per il primo ascolto di questo brano ma anche per l'esibizione del duo nella serata delle cover per la quale è stato scelto il classico degli anni Sessanta “Be My Baby”.



Come stai bambina?

Dove vai stasera?

Che paura intorno…

È la fine del mondo.

Sopra la rovina sono una regina,

Mammamma…

Ma non so cosa salvare.

Sono a pezzi, già mi manchi

Occhi dolci, cuori infranti.

Che spavento,

Come il vento,

Questa terra sparirà.

Nel silenzio della crisi generale

Ti saluto con amore

Con le mani, con le mani, con le mani

Ciao ciao

Con i piedi, con i piedi, con i piedi

Ciao ciao

E con la testa, con il petto, con il cuore

Ciao ciao

E con le gambe, con il culo, coi miei occhi

Ciao!

Questa è l’ora della fine,

Romperemo tutte le vetrine.

Tocca a noi, non lo senti, come un’onda arriverà.

Me lo sento esploderà, esploderà!

La fine del mondo è una giostra perfetta.

Mi scoppia nel cuore la voglia di festa.

La fine del mondo, che dolce disdetta.

Mi vien da star male, mi scoppia la testa!

Con le mani, con le mani, con le mani

Ciao ciao

E con i piedi, con i piedi, con i piedi

Ciao ciao

E con le gambe, con il culo, coi miei occhi

Ciao ciao

E con la testa, con il petto, con il cuore

Buonanotte, bonne nuit

E bonne nuit e ciao ciao.

Buonanotte, è la fine, ti saluto,

Ciao ciao

Buonanotte, bonne nuit

E bonne nuit e ciao ciao

Ciao ciao

Ciao ciao

Mentre mangio cioccolata in un locale,

Mi travolge una vertigine sociale.

Mentre leggo uno stupido giornale,

In città è scoppiata la guerra mondiale.

E con le mani, con le mani, con le mani

Ciao ciao

E con i piedi, con i piedi, con i piedi

Ciao ciao

Con le mani, con le mani, con le mani

Ciao ciao

Con i piedi, con i piedi, con i piedi

Ciao ciao

E con la testa, con il petto, con il cuore

Ciao ciao

E con le gambe, con il culo, coi miei occhi

Ciao