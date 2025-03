Blue Bloods, cosa sapere sulla quattordicesima e ultima stagione

"Negli ultimi 13 anni è stato un onore e un privilegio lavorare a uno show che non solo celebra gli uomini e le donne che proteggono e servono New York , ma mette anche in luce l'importanza della famiglia ," ha dichiarato Tom Selleck , protagonista della serie nel ruolo del commissario di polizia Frank Reagan . "Lavorare con questi incredibili attori, sceneggiatori, produttori, registi e membri della troupe è stato un sogno che si è avverato, e sono grato di aver fatto parte di questo straordinario gruppo per oltre 275 episodi . Grazie a CBS Studios e CBS Network per il loro costante supporto e un sentito ringraziamento ai fan che ogni venerdì sera si sono seduti a tavola con noi".

La trama

Al centro di Blue Bloods troviamo le vicende professionali e personali della famiglia Reagan.

Frank Reagan, ex marine e veterano della guerra in Vietnam, è il capo del Dipartimento di Polizia di New York, come prima lo era stato il padre. Anche i suoi tre figli (Danny, Erin e Jamie) lavorano in polizia, come detective, assistente procuratore distrettuale e agente di pattuglia.

Anche nella quattordicesima stagione, i Reagan avranno a che fare con minacce sul lavoro e sulla famiglia. Si scontreranno, si confronteranno, e cresceranno. Ciascuno a modo suo. Il sindico deciderà di sospendere la legge sul Diritto al Ricovero per limitare l’immigrazione, cosa a cui Frank sarà contrario, mentre cerca di aiutare la figlia di un amico. Jamie dovrà infiltrarsi in un gruppo di trafficanti d'esseri umani, mentre Danny dovrà smantellare un traffico d'armi.

Il cast

Tom Selleck interpreta Frank Reagan, il Commissario del Dipartimento di Polizia di New York e patriarca della famiglia. ​Donnie Wahlberg è Danny Reagan, suo figlio maggiore, detective esperto e veterano della guerra in Iraq. Bridget Moynahan è Erin Reagan, l'unica figlia femmina di Frank, che lavora come assistente procuratore distrettuale. Il fratello più giovane, Jamie Reagan, laureato ad Harvard e ufficiale di polizia nel NYPD, ha il volto di Will Estes. Len Cariou è Henry Reagan, padre di Frank ed ex Commissario del NYPD, Marisa Ramirez è Maria Baez, detective e partner di Danny Reagan. ​Vanessa Ray interpreta infine Eddie Janko, ufficiale di polizia e partner (poi moglie) di Jamie Reagan. ​