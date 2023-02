Tom Selleck e Larry Manetti di Magnum PI sul set di Blue Bloods

Per non creare illusioni, è bene sottolineare che non si tratta di una reunion definitiva. Infatti, se Tom Selleck è parte integrante del cast della serie, Larry Manetti ha fatto una piccola apparizione in una delle ultime puntate che sono state registrate di recente. A rivelarlo è stato Donnie Wahlberg, co-protagonista della serie tv. “È una mini riunione Magnum PI sul set di Blue Bloods questa settimana, con la guest star Larry Manetti e Tom Selleck - di nuovo insieme”, ha scritto Wahlberg. L’attore, poi, rivolge un pensiero anche a due attori scomparsi tempo fa: “Sarebbe stato bello se anche i grandi defunti Roger E. Mosley e John Hillerman avessero potuto essere qui”. L’hashtag “legend” utilizzato da Wahlberg dà la misura della portata dell’evento della reunion. Larry Manetti è stato il leggendario Rick Wright , uno degli amici più anziani di Magnum .

Tom Selleck in The Wide World of Mystery - Serie TV, 1 episodio (1973)

Nato a Detroit il 29 gennaio del 1945, Thomas William Selleck, è noto soprattutto per i suoi ruoli da protagonista serie televisive Magnum, P.I. e Blue Bloods. Sfoglia la gallery per scoprire come è cambiato l'attore e produttore americano

La trama di Blue Bloods

GUARDA ANCHE

Tutti i video sulle serie tv

Ovviamente, Donnie Wahlberg non ha fornito maggiori informazioni sulla presenza di Larry Manetti sul set di Blue Bloods, quindi non è chiaro quale sia stato il ruolo dell’attore e in quale episodio della serie potremo rivedere la reunion. Tuttavia, già il fatto di sapere che ci sia stata, è un motivo valido per tutti i fan della serie degli anni Ottanta per aspettarlo. Blue Bloods è una serie poliziesca la cui prima stagione risale al 2010. La sua trama segue le vicende degli appartenenti alla famiglia Reagan, che da generazioni lavorano come poliziotti presso il New York City Police Department. Frank Reagan, interpretato da Tom Selleck, è il decano, il capo dipartimento e ha preso il posto che era stato di suo padre. Nello stesso dipartimento lavorano anche i tre figli di Frank: Danny il detective, Erin l'assistente procuratore e Jamie, agente di pattuglia, che nella prima stagione era una recluta. La famiglia era composta da un quarto figlio poliziotto, rimasto ucciso in servizio.