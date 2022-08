Morto l'attore di Magnum P.I. Roger E. Mosley

Per i fan di Magnum P.I. quello di oggi è un brutto risveglio. È scomparso, infatti, Roger E. Mosley, che tutti ricorderanno per aver interpretato Theodore “TC” Calvin nella serie cult degli anni ‘80 Condividi

Lutto nel mondo dello spettacolo. Nella giornata di domenica 7 agosto è scomparso Roger E. Mosley all'età di 83 anni, attore statunitense noto principalmente per aver interpretato Theodore "TC" Calvin nella serie tv degli anni '80 Magnum P.I. Le cause del suo decesso non sono state ancora confermate, ma alcune indiscrezioni riportano di un incidente stradale che lo ha coinvolto tre giorni fa e dal quale non si è più ripreso. L'annuncio è stato dato su Facebook dalla figlia Ch-a Mosley che, al contrario di quanto permetta una vicenda così triste, ha invitato le persone a non piangerlo perché suo padre "odierebbe qualsiasi pianto in suo nome, per noi è tempo di celebrare l'eredità che ci ha lasciato". Un bel ricordo che sottolinea che tipo di persona sia stata Roger Mosley non solo come attore ma anche come padre e compagno di vita.

La carriera di Roger Mosley

Roger E. Mosley è nato a Los Angeles, nel quartiere Watts il 18 dicembre 1938. Debutta come attore al cinema nel 1972 nel film I nuovi centurioni diretto da Richard Fleischer, dove interpretava un camionista. Nel prosieguo degli anni '70 si dedicò prettamente al grande schermo, entrando a far parte anche del cast di The River Niger, Il gigante della strada (accanto ad Arnold Schwarzenegger) e The Greatest, in quest'ultimo caso nella parte del pugile Sonny Liston. La svolta della sua carriera, però, arrivò negli anni '80 quando dal grande passò al piccolo schermo con continuità venendo scritturato in Magnum P.I. nel ruolo di Theodore "TC" Calvin. Tale ruolo fu senza dubbio quello più iconico da attore, avendogli prestato il volto per 158 episodi in otto anni dal 1980 al 1988. Nella serie tv, Theodore "TC" Calvin è il proprietario e unico dipendente di Island Hoppers, un servizio che gestisce il noleggio di elicotteri e furgoni turistici, legato in qualche modo ai casi di Magnum. La sua parte è stata talmente importante che la produzione gli ha permesso di dirigere un episodio nel 1984 e di scriverne un altro nel 1986.

Il reboot di Magnum P.I.

Nel 2019 Roger E. Mosley è stato richiamato per il reboot di Magnum P.I., attualmente composto da quattro stagioni. La parte di Thomas Magnum è stata affidata a Jay Hernardez, mentre Mosley ha interpretato per due puntate Booky, un veterano della guerra del Vietnam e diventato barbiere. Questa è stata la sua ultima apparizione in assoluto, prima del decesso di domenica 7 agosto 2022.