Magnum P.I., la serie potrebbe essere salvata dopo la cancellazione

La serie Magnum P.I. è stata cancellata, o forse no. Alcuni giorni fa era arrivata la notizia dello stop della serie con protagonista Jay Hernandez , e questo nonostante non fosse la meno seguita di CBS, anzi. Il presidente Kelly Kahl aveva spiegato che eliminare il remake dell'omonima serie cult degli anni '80 era stata una delle decisioni più difficili che CBS avesse dovuto prendere, ma che si era resa necessaria non tanto per gli ascolti, in diminuzione ma comunque buoni, ma perché non era stato raggiunto un accordo con lo studio che produce la serie, la Universal Television. Alcune indiscrezioni di Deadline, però, fanno sorgere il sospetto che Magnum P.I., alla fine, possa essere salvata.

Magnum P.I., cancellazione sì o no?

"È stata una squadra meravigliosa con la quale lavorare e una delle decisioni più difficili che abbiamo dovuto prendere" aveva dichiarato Kahl, parlando della cancellazione della serie. Anche il protagonista Jay Hernandez aveva commentato la notizia: "Tutte le cose belle hanno una fine. Abbiamo creato ricordi per i quali sarò per sempre grato e ringrazio ognuno di voi per aver fatto parte di questa corsa sfrenata con noi. Si fa tutto per amore. Alla prossima volta". Il commiato dell'attore, però, potrebbe dover essere rimandato. Secondo Deadline, infatti, sarebbero in corso colloqui tra la NBC e il canale USA Network per continuare a mantenere in vita la serie remake. Possibile, quindi, che siano giorni di trattative, che dovranno arrivare presto ad una conclusione visto che i contratti degli attori scadranno a fine giugno. Se si attende troppo potrà esserci il rischio che il protagonista, Jay Hernandez, non sarà più disponibile. Magnum P.I. è andata in onda per 4 stagioni su CBS, in co-produzione con Universal Television. Secondo le voci riportate da Deadline, la quinta stagione del reboot potrebbe quindi finire su NBC con USA Network che trasmetterebbe le precedenti stagioni. Nella gara al rinnovo, però, ci sarebbero anche la Universal e Paramount+.