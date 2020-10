Che fine hanno fatto le star della tv anni 80 e 90?

13/21 ©Getty

Erik Estrada - L’attore interpretava il poliziotto in motocicletta Frank Poncherello, per gli amici Ponch, nella serie televisiva americana CHiPs, in onda in Italia negli Anni 80. Al suo fianco, sulle strade della California, il collega Jon Baker. Nel 2011 ha partecipato a Dancing with the Stars, la versione americana di Ballando con le stelle. Grazie alla sua fama di poliziotto buono, l’attore ha fatto numerose apparizioni a sostegno della sicurezza dei bambini in auto

I veri nomi degli attori più famosi al mondo: FOTO