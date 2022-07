2/15 ©Getty

THE YOUNG AND RESTLESS – La passione per la recitazione lo porta, dopo le prime esperienza a teatro, a entrare nel cast della soap opera The Young and The Restless (in Italia, Febbre d’amore). È il 1975 e Hasselhoff interpreta William 'Snapper' Foster Jr, dottore al centro di un triangolo amoroso. Lascerà la serie nel 1982 (in foto, Hasselhoff insieme alla co-star Trish Stewart, 1977)

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo