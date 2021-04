1/25 ©Webphoto

L'annuncio che Regè-Jean Page non avrebbe fatto parte della seconda stagione di "Bridgerton" ha gettato milioni di fan nello sconforto. Inizialmente si è detto che l'attore inglese era sotto contratto solo per una serie, ma secondo indiscrezioni di Page Six (NyPost) Page sarebbe andato via per "divergenze creative": non avrebbe gradito quello che la produzione aveva in mente per il suo ruolo, destinato a diventare minore. Tuttavia il suo caso è solo l'ultimo in ordine di tempo: negli anni tantissimi fan di telefilm hanno dovuto dire addio agli interpreti più amati

