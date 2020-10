Basta la parola, le frasi più famose tratte dai film

65/65



"La vita di un modello è un articolo molto molto prezioso. E solo perché abbiamo addominali scolpiti e fattezze da paura, non è che non possiamo morire facendo a battaglia con la benzina, siamo figosi, mica immortali"

(Frase originale: "If there is anything that this horrible tragedy can teach us, it's that a male model's life is a precious, precious commodity. Just because we have chiseled abs and stunning features, it doesn't mean that we, too, can't not die in a freak gasoline fight accident.") Tratta da Zoolander