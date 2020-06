I migliori film di Marilyn Monroe

Ballerina, attrice, cantante, modella, con il suo fascino e talento è riconosciuta tra le più celebri attrici della storia del cinema. Da “Quando la moglie è in vacanza” ad “A qualcuno piace caldo”, la carriera di successo del’icona di Hollywood nata il primo giugno del 1926

Marilyn Monroe è stata inserita al sesto posto nella lista delle più grandi attrici di tutti i tempi dell’American Film Institute. Nata il 1 giugno 1926 e morta prematuramente nel 1962, a soli 36 anni, nella sua brevissima carriera è riuscita a imporsi come vera e propria icona pop, fonte d’ispirazione non solo per il cinema, ma anche per il mondo della moda e dall’arte. Ballerina, cantante, modella e attrice, già negli anni ’50 ottiene i primi successi con titoli come “Niagara” e “Gli uomini preferiscono le bionde”. Il Golden Globe arriva, invece, con “A qualcuno piace caldo”. Ha lavorato con numerosi registi come Billy Wilder, George Cukor e Howard Hawks che ne hanno esaltato il fascino e il talento facendola diventare, come sostenuto da Marlene Dietrich, la prima vera sex symbol del mondo. Ecco i cinque film che meglio rappresentano le capacità interpretative di Marilyn Monroe. Come sposare un milionario

Come sposare un milionario (1953) In Come sposare un milionario di Jean Negulesco, Marilyn Monroe è affiancata da altre due grandi artiste come Lauren Bacall e Betty Grable in una commedia spassosa che esalta le capacità della diva di far ridere il pubblico. Marilyn Monroe è Pola Debevoise, una modella insicura e comicamente miope che, insieme alle altre due amiche, cerca di realizzare il sogno della sua vita: convolare a nozze con un uomo ricchissimo.



Gli uomini preferiscono le bionde (1953) Diamonds Are a Girl's Best Friends, la celebre canzone del film Gli uomini preferiscono le bionde è diventata simbolica e nota ancora oggi, mentre con la pellicola del 1953 Marilyn ottiene la fama mondiale. Due amiche, una bionda e una mora, cercano un uomo, possibilmente benestante, da sposare. Con canzoni da musical, dialoghi serrati e abiti che rappresentano lo stile americano di quegli anni, il film scolpisce nell'immaginario collettivo il personaggio della femme fatale bionda e mostra, per la prima volta, il talento comico della Monroe. Niagara (1953)

Il film di Henry Hathaway è quello che lancia definitivamente la carriera dell’attrice e impone la figura di Marilyn come sex symbol. Niagara è un noir basato sulla vita di due coppie in vacanza che si intrecciano. Ancora una volta resta impresso nell’immaginario l’abito di seta fucsia indossato dalla diva, fino a quel momento ancora poco nota. È l’unica pellicola in cui Monroe interpreta un personaggio malvagio.

Quando la moglie è in vacanza (1955) Dietro a quello che forse è il più famoso film della carriera di Marilyn Monroe, c'è la mano di Billy Wilder che la dirige in Quando la moglie è in vacanza. Memorabile la scena dell'attrice che fa svolazzare la sua gonna bianca per le strade della città. La pellicola racconta il tormento di un uomo, rimasto solo a casa mentre la moglie è in vacanza, attratto dalla bella vicina di casa che attira e respinge a causa del senso di colpa nei confronti della consorte lontana. Tra flashback, flashforward e scene oniriche il film fa una riflessione sul gioco dei generi degli anni '50.