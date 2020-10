Beverly Hills 90120, 30 anni fa la prima puntata: i post degli attori

Il primo nome è quello di Brian Austin Green che si è detto incredulo per quanto il tempo sia passato velocemente: “Oggi, trent'anni fa, David Silver faceva il suo debutto. È pazzesco quanto il tempo sia volato. Grazie a tutti voi per l’amore e il supporto nel corso degli anni”.

Dieci stagion i per altrettanti anni fino alla puntata conclusiva andata in onda il 17 maggio 2000 . Nel giorno dell’anniversario del primo episodio, alcuni protagonisti principali del cast hanno celebrato l'evento con foto, messaggi e video.

Tori Spelling (FOTO) ha condiviso una serie di scatti in compagnia degli attori scrivendo: “Auguri ai trent’anni dalla messa in onda di Beverly Hills 90210. Amo le sorelle e i fratelli della serie che sono diventati parte della mia famiglia. Vi amerò per sempre!”

In seguito, l’attrice ha aggiunto: “E amo i fan che hanno fatto si che questo show divenisse parte della storia televisiva. Voi siete cresciuti con noi, avete creduto in noi, ci avete supportato, ci avete amato, ci avete incoraggiato. I vostri cuori si sono spezzati quando i nostri si sono spezzati. Avete creduto nelle nostre scelte di look. Avete creduto nelle nostre amicizie. Avete creduto completamente in Brandon, Brenda, Kelly, Dylan, Steve, Andrea, David e Donna. E in tutti gli altri personaggi che hanno preso parte alla serie”.

Infine, Tori Spelling ha concluso: “Per i nostri fan, questa giornata è veramente dedicata a tutti voi che avete vissuto con noi guardandoci. Voi siete il nostro mondo! Saremo eternamente grati ai nostri fan che sono divenuti davvero nostri amici. Vi festeggiamo oggi e ogni giorno!”