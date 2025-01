Tom Selleck compie 80 anni, i suoi ruoli più famosi in film e serie tv

5/12 ©Webphoto

Nel 1990 Tom Selleck recita in Carabina Quigley (Quigley Down Under), film diretto da Simon Wincer. La pellicola, inserita nella categoria dei western, è ambientata in Australia. Selleck interpreta Matthew Quigley, un tiratore eccezionale che dagli Usa sbarca in Australia dopo essere stato ingaggiato dal proprietario di un ranch per sparare agli aborigeni. Ma arrivato a destinazione, Quigley ha uno scontro con il ranchero perché il lavoro che èp chiamato a svolgere non gli piace: viene abbandonato nel deserto insieme a una donna che ha aiutato