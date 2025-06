Jurassic World - La Rinascita, il red carpet della première mondiale

8/12 ©Getty

Scarlett Johansson, da vera diva, ha messo da parte i riferimenti al film e per la première di Londra ha optato per un dress col quale ha reso omaggio alla creatività britannica. Il suo abito rosa pallido con bustier è una creazione fatta per lei da Vivienne Westwood. Per il trucco l'attrice ha scelto le stesse nuance del dress. I capelli, invece, sono morbidi, con la riga laterale, pettinati in stile Old Hollywood. Lo styling di Johansson è di Kate Young