9/12 ©IPA/Fotogramma

Durante il tour promozionale di Fly Me to the Moon, la diva americana ha detto che Jurassic Park è uno dei primi film che ha visto al cinema quando era una bambina. Johansson ha ammesso di aver provato a entrare nel franchise per anni. Entrare a far parte della saga, per lei, era una specie di sogno a cui non riusciva ancora a credere





Fly Me to the Moon, Scarlett Johansson e Channing Tatum sul red carpet di New York. FOTO