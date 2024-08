Jurassic World: Rebirth, svelata data di uscita e prime foto

Cinema

Il 9 giugno 1993, all'Uptown Theatre di Washington, veniva proiettato in anteprima il film basato sul romanzo omonimo di Michael Crichton. Un capolavoro di effetti speciali, che ha che battuto tutti i record di incassi dell’epoca, ha vinto 3 Oscar e ha dato vita a un franchise di successo. Dal cast alle inesattezze, dal boom della passione per i dinosauri ai vari sequel: ecco tutto quello che c’è da sapere

IL LIBRO - Michael Crichton stava scrivendo un romanzo sui dinosauri nel mondo di oggi e ne parlò a Spielberg nel 1989 (mentre discutevano di quella che sarebbe diventata la serie E.R.). Prima che il libro fosse pubblicato, Crichton chiese un compenso non negoziabile di 1,5 milioni di dollari per i diritti del film e una percentuale sostanziale dell'incasso. Alla fine gli Universal Studios li acquistarono nel maggio 1990 per Spielberg, che ottenne il via libera dalla casa di produzione per Schindler's List solo a patto che realizzasse prima anche Jurassic Park