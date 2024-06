Jurassic World 4, cosa sappiamo finora sulla trama e sul cast del film

Il nuovo film di Jurassic World della Universal (il cui titolo è ancora sconosciuto), secondo quanto riporta Variety , sarà girato in Thailandia, a Malta e nel Regno Unito. La produzione unitaria della Thailandia (della durata di un mese) è stata confermata dal direttore generale del Dipartimento del Turismo del Paese, Jaturon Phakdeewanit. Le registrazioni avranno luogo dal 13 giugno al 16 luglio in varie località, tra cui Bangkok, Trang, Phang Nga, Phuket e Chiang Mai. La regia è affidata a Gareth Edwards (Godzilla, 2014), mentre la sceneggiatura a David Koepp e la produzione a Steven Spielberg (regista dell’iconico Jurassic Park del 1993), Frank Marshall e Patrick Crowley. Secondo The Hollywood Reporter , la data d’uscita è stata fissata per il 2 luglio 2025. Riguardo alla trama non si hanno ancora particolari dettagli, ma Variety ha riportato che la pellicola è stata pubblicizzata come “una versione completamente nuova che lancia una nuova era giurassica, seguendo tre adulti e tre adolescenti rimasti bloccati sull’isola”.

Il cast

Il cast, ancora in aggiornamento, presenta al momento nomi di grandissimi interpreti come Scarlett Johansson, Jonathan Bailey, Manuel Garcia-Rulfo, Rupert Friend, Mahershala Ali, Luna Blaise e David Iacono. The Hollywood Reporter, inoltre, ha spiegato in anteprima che tra le protagoniste ci sarà anche Audrina Miranda. La giovane attrice ha iniziato la sua carriera nel mondo della danza, lavorando con i migliori coreografi e su progetti con Nickelodeon, Dancing With the Stars e Lopez vs Lopez sulla NBC, ma ha sempre portato avanti anche la recitazione.