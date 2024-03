Colonne sonore di film snobbati dagli Oscar, da Jurassic Park a Batman

4/12 ©Webphoto

La tunica (The Robe, 1953) ha una sontuosa colonna sonora orchestrale e corale di Alfred Newman che accompagna l'epico film in Cinemascope a tema religioso con Richard Burton. È ancora considerata una delle migliori composizioni di Alfred Newman, “ma il film era terribile e gli elettori lo ignorarono”, spiega Variety. Newman vinse in una categoria diversa quell'anno, come direttore musicale del musical di Ethel Merman Chiamatemi Madame



Mel Brooks riceve l'Oscar alla carriera: "Il primo l'ho venduto"