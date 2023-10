Oscar, Matteo Garrone a Los Angeles per presentare il film Io Capitano

È iniziata la campagna americana di Matteo Garrone per convincere i membri dell’Academy a votare il film Io Capitano per le nomination alla 96ª edizione dei premi Oscar, in programma il 10 marzo 2024. Il 28 ottobre l’Istituto di Cultura Italiano, il Consolato e l’Agenzia per il Commercio Estero hanno organizzato la proiezione della pellicola al Chinese Theatre di Los Angeles nell’ambito del festival cinematografico dell’American Film Institute. Io Capitano, vincitore del Leone d’Argento per la regia all’80ª edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia e designato dall’Italia come Miglior film internazionale agli Oscar 2024 “per aver incarnato con grande potenza cinematografica il desiderio universale di ricerca della libertà e della felicità, creando un’epica del sogno che mette in scena il coraggio e il dolore che segnano da sempre le migrazioni, in una dimensione di profonda umanità”, attenderà il 21 dicembre per l’annuncio della shortlist di 15 pellicole che passeranno al secondo turno di votazione. In gara resteranno infine solo 5 concorrenti, cioè le nomination ufficiali che saranno annunciate il 23 gennaio 2024.