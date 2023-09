Venezia 80, Matteo Garrone: "Sono persone, non semplici numeri"

Il cineasta Leone d'Argento per la regia di Io Capitano ha parlato con Sky TG24 subito dopo la cerimonia di premiazione: "Io ho fatto da intermediario per raccontare una storia di ragazzi e capitani coraggiosi come Seydou"

Reduce dalla vittoria del Leone d'Argento per la migliore regia a Venezia 80 con Io Capitano, Matteo Garrone si è fermato sul red carpet per parlare coi giornalisti del suo film.

"Io un intermediario" “Sono stato un intermediario in questo film, in realtà – ha raccontato ai microfoni di Sky TG24 -. Ho cercato di dare voce a chi di solito non ce l’ha e probabilmente la giuria ha premiato il modo in cui abbiamo raccontato questa storia, il fatto di calarci in una angolazione diversa da quella che di solito siamo abituati a conoscere, invece che essere da questa parte del mare, dall’occidente, siamo andati di là, dall’Africa verso l’Europa”.

"NON SONO SOLO NUMERI" Per lui il film ha un valore speciale: "Ci abituiamo col tempo che siano dei numeri, la conta dei vivi e dei morti ,quando arrivano in Italia, quando vengono soccorsi in mare. Invece dietro quei numeri ci sono delle persone, ci sono dei ragazzi, dei capitani coraggiosi come Seydou, con delle famiglie dietro, dei desideri, dei sogni".

UN PENSIERO RIVOLTO AL MAROCCO Il regista italiano ha poi voluto rivolgere, come già fatto sul palco della cerimonia di premiazione, un pensiero alle vittime del terribile terremoto che ieri ha colpito il Marocco, uno dei Paesi in cui il film è stato girato: "È una tragedia che si somma a un'altra tragedia. Molti degli attori che hanno partecipato al film vivono lì, non so in questo momento se sono vivi o sono morti, ed era inevitabile che in questo momento un nostro pensiero andasse a loro".