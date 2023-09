3/30 ©IPA/Fotogramma

Il Leone d'argento - Premio per la miglior regia è stato assegnato a Matteo Garrone per il film Io capitano. Garrone vince con la sua odissea di due migranti senegalesi che cercano di arrivare in Italia. Il regista ha detto: “Questo film racconta il viaggio di Seydou e Moustapha attraverso l'Africa, due migranti che cercano di arrivare in Europa, e lo fa attraverso il loro sguardo”. Il Premio Marcello Mastroianni a un giovane attore emergente è stato consegnato a Seydou Sarr, il giovane protagonista senegalese di Io capitano



