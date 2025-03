1/5 ©Webphoto

Bob Odenkirk è il protagonista di Io sono nessuno, film in onda su Italia 1 giovedì 27 marzo. L'attore - noto per aver interpretato l'avvocato Saul Goodman in Breaking Bad e Better Call Saul - veste i panni di Hutch Mansell, padre di famiglia dalla vita all'apparenza molto monotona. Quando due malviventi fanno irruzione a casa sua, rinuncia a intervenire e - per questo motivo - viene etichettato come un "signor nessuno". In realtà, Hutch è un revisore della CIA e dell'FBI, con un passato oscuro e istinti violenti

Bob Odenkirk di Better Call Saul scopre di essere imparentato con Re Carlo