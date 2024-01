Bob Odenkirk di Better Call Saul scopre di essere cugino con Re Carlo

La star dello spin off di “Breaking Bad”, celebre per il ruolo dell'avvocato imbroglione Saul Goodman, è stato informato di essere l'11° cugino del monarca britannico. La rivelazione è avvenuta durante uno show televisivo statunitense. Si tratta di “Finding Your Roots”, un programma basato sulla genealogia

Grande colpo di scena nella vita di Bob Odenkirk: l’attore, comico, sceneggiatore e regista statunitense noto soprattutto per aver interpretato l'avvocato Saul Goodman nella famosa serie televisiva Breaking Bad e nel suo spin-off Better Call Saul (oltre ad aver recitato anche in The Larry Sanders Show e aver co-ideato e co-interpretato il programma televisivo Mr. Show with Bob and David prodotto da HBO), ha appena scoperto una delle cose più sensazionali della sua vita: è un parente di niente po’ po’ di meno che… King Charles!



La star statunitense è stata informata di essere l'11° cugino del monarca britannico, Re Carlo III, in uno show televisivo statunitense. Si tratta di Finding Your Roots, un programma basato sulla genealogia che ha tracciato quella dell’interprete dell'avvocato imbroglione più amato del piccolo schermo, facendo emergere questa prestigiosa parentela che “incorona” Odenkirk come membro della famiglia reale.



“C’è ben poco di regale in Saul Goodman, il personaggio per cui Bob Odenkirk è più conosciuto”, sottolinea in queste ore Alexi Duggins su un articolo pubblicato dal quotidiano inglese The Guardian.

Eppure, benché agli occhi degli spettatori sia lungi dall’essere un nobiluomo, l’interprete di Saul Goodman ha scoperto questa settimana di essere imparentato con la nobiltà. E che nobiltà! Il Re in persona...