The Bear 2, Bob Odenkirk è in trattative per unirsi al cast

Bob Odenkirk potrebbe entrare a far parte del cast di The Bear 2, la seconda stagione della serie TV già diventata cult. Lo show ha mostrato nel suo primo capitolo lo chef stellato Carmy Berzatto che deve rimettere in sesto The Original Beef of Chicagoland. Per il secondo attesissimo atto, la produzione vorrebbe Odenkirk come ospite. L'attore è attualmente in trattative per unirsi al cast, come fa sapere il magazine statunitense Variety. Per adesso il suo ruolo è top secret

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Bob Odenkirk potrebbe entrare a far parte del cast di The Bear 2, la seconda stagione della serie TV già diventata cult.

Lo show, che nel suo primo atto ha visto lo chef stellato Carmy Berzatto intento a rimettere in sesto The Original Beef of Chicagoland, sull’orlo del fallimento, vorrebbe per la seconda stagione Odenkirk come ospite. L'attore è attualmente in trattative per unirsi al cast, come fa sapere il magazine statunitense Variety.

Non si sa ancora quale ruolo dovrebbe interpretare Bob Odenkirk, celebre per la serie Better Call Saul (che è lo spin-off dell’ancor più celebre Breaking Bad).

Chissà quale personaggio verrà cucito addosso a quello che noi tutti immediatamente riconosciamo come l’avvocato e truffatore Jimmy McGill...