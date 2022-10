The Bear: su Disney+, la serie TV che racconta il sudore della cucina

Con The Bear sbarca in Italia la serie tv ambientata in una paninoteca di Chicago che mette al centro il professionista e non la sua cucina Condividi

The Bear non è una vera novità. La serie tv è ben nota negli Stati Uniti, dove è un vero e proprio fenomeno televisivo. Nel nostro Paese, invece, rappresenta un nuovo arrivo, che debutta in tv grazie a Disney Plus, che ha deciso di investire su un prodotto che ha fatto molto parlare, in senso positivo, negli USA. Originariamente in onda su Fx, l'obiettivo di The Bear è quello di mostrare cosa c'è dietro il mondo della cucina, la fatica e il sudore necessari per raggiungere traguardi importanti. Il nostro Paese, in cui il mondo della cucina attrae molta curiosità e moltissimi appassionati, spesso ignora il percorso necessario per arrivare a un risultato d'eccellenza in cucina. Con The Bear, invece, questo più che i piatti sono all centro dell'attenzione.

Il mondo della cucina nella tv italiana leggi anche Mayfair Witches, Alexandra Daddario nel trailer della serie Moltissime serie tv, tantissimi reality e factual show nel nostro Paese si sono concentrati sul mondo della cucina ma in pochi o, forse, nessuno, ha raccontato cosa si nasconde realmente dietro quell’universo, al di là del risultato finale, al di là del lavoro di cucina una volta che si è ottenuto il lavoro del propri sogni. The Bear, infatti, va a mettere il focus sull’individuo, piuttosto che sulla cucina, sul professionista e sull’uomo piuttosto che su quello che è il suo lavoro. Si può dire che The Bear va a riempire un vuoto del quale molti sentivano la mancanza, perché è inutile negare che il mondo della cucina sia di grande impatto nel nostro Paese e nella nostra cultura e che un racconto a 360 gradi, che si completa con The Bear, non fa che arricchire l’offerta.

Cos’è The Bear vedi anche Star Wars: Tales of the Jedi, il poster ufficiale The Bear è un racconto che si inserisce nella fitta trama della ristorazione americana, in particolare in quella di Chicago, una delle metropoli che danno maggiore importanza al cibo in tutti gli Stati Uniti. Al centro della narrazione c’è lo chef di una paninoteca di Chicago, che torna in città dopo un’esperienza trascorsa a New York. Il suo ritorno è dovuto al suicidio del fratello, proprietario del fast food, che lui si impegna a rilevare per portarlo avanti. È una serie di tv di grandissimo impatto, anche per la cura che i suoi creatori hanno posto a ogni dettaglio. Ogni episodio dura appena 30 minuti e sono in totale 8: una serie veloce, che si esaurisce in fretta ma che gli utenti hanno il piacere di divorare proprio perché racconta un mondo finora inesplorato.