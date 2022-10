Con una clip di due minuti, presentata nell'ambito del New York Comic-Con 2022, AMC svela le atmosfere dell'atteso prodotto per la tv adattato dalla trilogia di romanzi sulle streghe di Anne Rice che debutterà negli States il prossimo 5 gennaio

Dopo una lunga gestazione e diverse anticipazioni, giunte sotto forma di scatti dal set, Mayfair Witches, lo show targato AMC con Alexandra Daddario, ha finalmente una data di debutto, mostrata al termine del trailer, ora disponibile online. La serie tratta dalla trilogia di romanzi del Ciclo delle streghe di Mayfair di Anne Rice sarà disponibile per il pubblico degli States a partire dal 5 gennaio 2023 su AMC+. In attesa di ulteriori dettagli sulla distribuzione in Italia, la clip consente di assaporare le atmosfere macabre e surreali di una storia che non potrà che appassionare gli amanti del genere.



Il trailer di Mayfair Witches leggi anche Addio alla scrittrice Anne Rice, i film tratti dai suoi libri Due minuti di immagini montate sono abbastanza per iniziare ad apprezzare il lavoro dei produttori del nuovo show con Alexandra Daddario col quale AMC si appresta ad avviare un nuovo ciclo di avventure sul piccolo schermo basato sulle storie fantastiche e soprannaturali della leggendaria Anne Rice, una delle autrici di romanzi gotici e horror più famose al mondo. Come sapranno i lettori delle opere della Rice (nota oltre che per le storie sulle streghe anche per quelle dei vampiri, tra cui il bestseller Intervista col Vampiro del 1976 da cui è stato tratto il cult con Cruise e Pitt nonché la serie omonima con Sam Reid e Jacob Anderson), Mayfair Witches è l'adattamento della storia contenuta nei tre romanzi scritti nei primi anni Novanta con protagonista Rowan Fielding (Alexandra Daddario, nello show), medico neurochirurgo, che scopre di essere l'erede di una famiglia di streghe. Nel trailer, l'attrice statunitense è incredula rispetto alle informazioni scioccanti che le vengono rivelate una volta giunta in quella che è a tutti gli effetti una casa infestata. Nella clip appaiono anche altri membri del cast tra cui gli attori Tongayi Chirisa e Jack Huston.

Lo show, secondo capitolo dell' “Immortal Universe” di Anne Rice vedi anche Star Wars: Tales of the Jedi, il poster ufficiale Visivamente accattivante e curato nei minimi dettagli, Mayfair Witches è il secondo progetto per la tv tratto dall'universo di Anne Rice, anche noto come “Immortal Universe”, che presenta interconnessioni tra le storie sulle streghe e quelle dei vampiri. Lo show con la Daddario sarà trasmesso per l'inizio del 2023, poco dopo, dunque, la fine degli episodi di Intervista col vampiro, in onda su AMC e AMC+ dal 2 ottobre e già rinnovato per una seconda stagione. Il trailer di Mayfair Witches è stato presentato al pubblico in occasione del panel dedicato allo show nell'ambito del New York Comic-Con 2022, in programma dal 6 al 9 ottobre nella Grande Mela, cui hanno partecipato i protagonisti in persona. Il prossimo 5 gennaio saranno trasmesse le prime due puntate della serie che è composta da otto episodi totali.